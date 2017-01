USAs Ohios vahistati mees, kes pritsis poes naisi süstlaga, milles oli tema enda seemnevedelik, vahendas Independent.

Timothy Blake on enda kinnitusel naisi ahistanud ka munavalge ja süljega. Tal on enda kaitseks öelda vaid nii palju, et ta vanemad ahistasid teda ning pritsimine pakub talle rahuldust.

Abielus olev mees tunnistas, et on poes naisi pritsinud vähemalt tosinal korral. Esimese ohvri valis ta välja, kuna too käitus nii, nagu soovinuks tähelepanu.