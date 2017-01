Oma Facebooki kontol täpsustas Toobal, et on Kildu ratsakeskus-külalistemajas jätkuvalt vägagi tegev - ta pole küll juhatuse liiga ega osanik, kuid on ettevõtte tegevjuht ja veab ratsakeskuse projekti Mihkel Raudseppaga koos. Lisaks on neil Mihkliga koos ka OÜ Hästund, mille põhitegevusalaks saab plaanide kohaselt olema hobuvarustuse ja ratsaniku varustuse tootmine. Selles projektis on kolmandaks partneriks Aivar Roop, kuid ettevõtte on nad mõneks ajaks tahaplaanile jätnud.