75% Eesti inimestest ei poolda metsloomade kasutamist tsirkuses ja 69% ei poolda loomade kasvatamist ning hukkamist farmides karusnaha saamise eesmärgil, selgus Kantar Emori värskest uuringust.

MTÜ loomade eestkoste organisatsiooni Loomuse tellitud küsitlus näitas, et metsloomade kasutamist tsirkuses ei poolda 82% naistest ja 67% meestest. 81% naistest ja 55% meestest ei poolda loomade kasvatamist ja hukkamist farmides karusnaha saamise eesmärgil.

Võrdselt 69% eestlastest ja venelastest ei poolda loomade kasvatamist ja hukkamist farmides karusnaha saamise eesmärgil. Metsloomade kasutamist tsirkuses ei poolda 83% eestlastest ja 58% venelastest.

“Eesti elanike toetus loomade ekspluateerimise lõpetamisele tsirkustes ja karusloomafarmides kasvab iga aastaga. Võrreldes paari aasta taguse uuringuga on karusloomafarme mittepooldavate inimeste arv kasvanud 11% võrra. 2014. aasta märtsis oli 43% Eesti inimestest seda meelt, et metsloomi ei peaks tsirkuseetendustes kasutama. Seega on vähem kui kolme aastaga selliste inimeste arv kasvanud lausa 32%,” kommenteeris Loomuse juhataja Kadri Taperson.

Emori poolt detsembri lõpus läbi viidud üleriigilises omnibuss uuringus osales 854 inimest vanuses 15-74 eluaastat.