Saksamaa rannikut räsinud talitorm Axel tõi Friisimaal Langeoogi saare randa ootamatu üllatuse - ligemale kümme tuhat üllatusmunakapslit, vahendas Stern.

Mänguasju sisaldavad kapslid on šokolaadiümbriseta. Need on pärit konteinerist, mille torm möödasõitnud kaubalaevalt maha uhtus.

Langeoogi linnapea Uwe Garrels tegi otsuse, et et kohalikud lasteaiakasvatajd võivad rannast mune korjata nii palju, kui ise soovivad. Garrels ütles telejaamale NDR, et tema nägemuses pole see vargus ja kui omanik tahab oma vara tagasi saada, võib ta tulla ja munad saare rannast üles korjata.

Garrels rõhutas ka seda, et lisaks üllatusmunadele tuleb Langeoogi randadelt üles korjata ka kõik muu sodi, mille torm sinna uhtus.