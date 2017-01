Alanud aastal tuleb teise lapse eest Tartus maksta pool kohatasust, kolmanda ja neljanda lapse eest kohatasu jätkuvalt maksma ei pea. Kohatasud Tartu lasteaedades ja –hoidudes alanud aastal ei tõuse.



"Linna soov on toetada ja väärtustada laste kasvatamist. Teisele lapsele laienev lasteaiamaksu soodustus puudutab Tartus väga paljusid noori peresid," ütles Tartu abilinnapea Tiia Teppan.



Kui peres käib linnale kuuluvas lasteaias või -hoius rohkem kui kaks last, siis täiskohatasu tuleb maksta ainult kõige noorema lapse eest. Vanuselt järgmise eest tuleb maksta pool kohatasust. Kolmas ja neljas laps on jätkuvalt kohatasust vabastatud. Soodustuse saamiseks on oluline, et üks vanem ja tema lasteaiaealised lapsed elaksid rahvastikuregistri andmetel ühises elukohas.



Eralasteaedade pidajad ja lapsehoiuteenuse osutajad otsustavad enda kohatasu tingimused ise ning lapsevanematel tuleks nende käest üle küsida, milliseid soodustusi nad alates 1. jaanuarist 2017 hakkavad rakendama. Linn on teinud kõikidele eralasteaedadele ja -hoidudele üleskutse rakendada oma asutustes samasuguseid soodustusi kui munitsipaallasteaedades.