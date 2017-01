"Mul pole kunagi olnud tunnet, et ma ei taha või ei viitsi laulda. See on minu põgenemistee – kui tuju on halb, mängin kitarri ja laulan. Seetõttu oli aastaid tagasi mu elu kõige hullem aeg, kui mul häälepaelte halvatus oli. Ma ei saanud neli kuud isegi sosistada, laulmisest rääkimata," meenutab tänavune "Eesti laulu" poolfinalist Ariadne (18).

Tänavuse "Eesti laulu" poolfinalistide nimekiri on muljetavaldav – staarisaate ja "Eesti laulu" võitjate ning juba kümneid aastaid Eesti muusikamaastikul ilma tegevate nimede vahel paistab silma vaid paar üksikut, kellest laiem avalikkus midagi kuulnud pole.

Liina Ariadne Pedanik (Mardo Männimägi)

Üks neist on Viimsi tüdruk Liina Ariadne Pedanik, kes sukeldub võistlustulle kooli lõpuklassis käimise kõrvalt.

Ariadne alustas laulmisega kolmeaastaselt. Tema ema on lauluõpetaja. "Alguses ta arvas, et ma ei oska laulda ega pea viisi. Ema korraldab Viimsis lauluvõistlusi ja ma andsin seal väiksena tänukirju üle," muigab neiu. Tirts käis emaga laulutundides kaasas ja kui kord ise suu lahti tegi, tundus emale, et lapsest võib asja saada.