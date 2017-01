"Meil on "Paanika" mängimise aegu igasugust veidrat publikut olnud, vahepeal satuvad ikka kiiksuga inimesed saali," naerab Vanemuise lavastuse "Paanika" üks osatäitjaid Ain Mäeots. "Kord mingi mees hüüdis fraaside peale, kus mehed arutavad naisi valjuhäälselt: "Õige!", "Just!", "Täpselt!", "Vot!" Lõpuks tõusis veel püsti ka!"

Näitlejad Ain Mäeots, Raivo E. Tamm ja Riho Kütsar mängisid vaatamata innukale sekkujale etendust rahumeeli edasi, ülejäänud publik lihtsalt muheles. Ju oli Mika Myllyaho tragikomöödia, mis pajatab loo kolmest hätta sattunud mehest, vägagi puudutav.

PEAOSATÄITJAD: Ain Mäeots (vasakul) pole üheski teises lavastuses nii palju kordi mänginud kui «Paanikas». Raivo E. Tamme (paremal) rekord on aga 118 etendust VAT Teatri lavastuses «Meeste varjupaik». (Allan Proosa )

Edukad isased Leo, Max ja Joni ei saa ühtäkki oma eluga enam hakkama, sest ühiskond ja lähedased ootaksid neilt justkui midagi enamat. Kriisiolukorras mõtlevad nad välja koduse rühmateraapia, mis võtab erakordselt kummalisi vorme.

"Minu tegelane Joni tarvitab väga vängeid sõnu ja mulle on räägitud, et nende peale ikka vanemad inimesed tõmbuvad saalis krampi," ütleb Ain. "Ja kui see alasti­stseen tuleb, kus ma p**** paljaks võtan, siis kostab saalist vanainimeste suust rabatud ohe: "Õhh!"