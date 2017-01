Soomes elav eestlane Valtrik Pihl, kes hakkas neli aastat tagasi kuduma maailma suurimat käsitsi kootud lippu, sai hiigeltöö valmis ja tunneb nüüd suure rõõmu kõrval ka pisukest kurbust.

Aprillis vastas Valtrik Pihl Õhtulehele küsimusele, millega ta suurt tühimikku siis täitma hakkab, kui lipp ükskord valmis saab, naljatades nii: "Eks siis peab ravile minema, et sellest sõltuvusest vabaks saada."

Nüüd on lipp valmis. Sõltuvusravi pole vaja, aga veidi kurb on lipukudujal küll.

"Tugitool, mis on minu töökohaks olnud ja kus neli aastat keegi peale minu istuda ei saanud, tundub nüüd kuidagi nii kurb ja tühi. Mulle hakkab vaikselt kohale jõudma, et see kudumine sai valmis," ütleb Pihl.