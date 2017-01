KORRALIK TALU: Jaani talus on umbes 30 lihaveist.Kolm maskides meest tungisid ööl vastu kolmapäeva Jaani koju, peksid ta läbi ja nõudsid raha. Eile oli vana mehe silma all suur sinikas, kuid tema sõnul ei piirdunud röövlid kaugeltki ühe-kahe hoobiga. Jaan on kindel, et vähemalt üks pätt on tema kodus varem käinud, sest mitme uksega majas tuli kolmik pimedas toas otse tema voodi juurde.

Pool tundi pärast südaööd oli 76aastane Jaan juba voodisse heitnud, kui tema maja uks rebiti Viljandimaal Kolga-Jaani vallas Kaavere külas lahti ja kolm meest tormasid sisse.

Otse Jaani voodi juurde, kus nad sidusid vana mehe teibiga kinni ja peksid teda, kuni ta kaotas teadvuse.

Talunikust vanahärra ütleb neljapäeval Õhtulehele, et röövlid peavad saama röövli palga. Ta on teinud tõsised järeldused, sest tuli külalistele vastu kaikaga.