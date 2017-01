Toomas Hendrik Ilves rääkis Hollandi ajalehele, kuidas tollitöötajad ta Soome piiril kõrvale tõmbasid ja pärisid, miks ta nende riiki tuleb.

Sotsiaalmeedias äratas see tormi. Ärritunud inimesed küsisid, kuidas Schengeni ajal saab selline asi juhtuda?

Ajalehe NRC Handelsblad reporter uuris Ilveselt , kas too usub, et Venemaa üritab Baltimaid vallutada.

Ilves sõnas, et ei tea, aga kui nii juhtub, peavad Euroopa riigid selle vastu jõud ühendama. Ilves jõudis oma arutluses selleni, et praegune pagulaskriis on süvendanud lõhet Ida-Euroopa ja Lääne-Euroopa vahel.