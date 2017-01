"Ta läks koju ja võttis kärbiku. Läks peopaika tagasi ja tulistas. Seepeale saigi ta peksa," räägib Türi elanik uusaastapeost Kalevi tänavas. Politsei aga relva ei leidnud. Padruneid küll.

Õhtulehega ühendust võtnud türilase kinnitusel tulistati uue aasta esimestel tundidel linnakese Kalevi tänaval peo tarvis üüritud pinnal, väidetavalt olnud laskjaks 24aastane mees.

"Ta oli tahtnud peole minna, kuid teda ei võetud, ei lastud sisse. Ta läks koju, võttis sealt kärbiku, läks peopaika tagasi ja tulistas klaasidesse. Siis peksti ta aga läbi."

Noormeest peksti nii hullult, et too on haiglas koomas, kinnitab Õhtulehele tema lähedane. "Seda ma ei tea teile öelda, kas elulootust on."