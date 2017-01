Laste kainestusmaja puutub igal aastal kokku järjest nooremate klientidega.

Tallinnas Nõmme tee laste turvakeskuses on terve osakond valmis majutama joobes alaealisi. Selle juhi Vitali sõnul kõlab see küll uskumatult, aga sellist teenust on vaja.

ELEMENTAARNE ON OLEMAS: Väljamagamiseks mõeldud tubasid on kaks, voodikohti neli. Luksust oodata ei maksa, kuid kõik, mis vaja: koiku, kraanikauss, ämber ja teises ruumis asuv duširuum ning wc, on olemas. (Alar Truu)

Noortel pole midagi teha ja nii veedetaksegi järjest rohkem aega omaealiste seltsis, kus läheb igavuse peletamiseks ka alkohol mängu.

2016. aastal tabas politsei Harjumaal 1199 alkoholi tarvitanud alaealist. Nende hulgas ka 14aastase neiu, kes tunnistas, et tema jaoks on pohmelusepeavalu igapäevane.