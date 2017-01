Tuisk vaibub reedeks, et laupäeval taas lund keerutada. Laupäeva õhtul hakkab külm järele andma ning esmaspäeval tuleb saartel juba lörtsi.

Õhtu ja eelolev öö on vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab veidi lund ja on pinnatuisku. Tuul puhub endiselt kirdest, aga ka põhjast kiirusega 6-12 meetrit sekundis, rannikualadel kohati kuni 17 meetrit sekundis. Pärast keskööd tuul nõrgeneb. Öö on pakaseline, külma on 13-18, rannikul kuni 10 kraadi. Sisemaal võib õhutemperatuur langeda mõnel pool kuni -23 kraadini, kirjutab Eesti Ilmateenistus oma kodulehel.

Reedel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, vähest lund sajab kohati Lääne-Eestis. Tuul on vaibunud, kuid muutliku suunaga, puhudes 2-7 meetrit sekundis, õhtul on saartel aga lõuna- ja edelatuul puhanguti 12 meetrit sekundis. Külma on 8-13, Ida-Eestis kuni 17 kraadi.