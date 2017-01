USA on lisanud maailma terroristide nimekirja kunagise esiterroristi ja terroristliku ühenduse al-Qaeda endise liidri Osama bin Ladeni poja Hamza bin Ladeni.

20. eluaastates Hamza bin Laden sai ametlikult al-Qaeda liikmeks 2015. aastal ning talle vaadatakse kui oma isa võimalikule järglasele terroriorganisatsioonis, kirjutas BBC.

Seni on Hamza silma paistnud üleskutsetega lääneriikide-vastastele rünnakutele. Ekspertide hinnangul on Hamza karismaatiline kuju, kel on al-Qaedas suur populaarsus. Ta oli ka oma isa lemmikpoeg.

Hamza ema on Khaiririah Sabar, üks naistest, kes viibis Pakistanis Abbotabadis 2011. aastal, mil toimus haarang Osama bin Ladenile ning ta tapeti.

USA välisministeerium on teatanud, et Hamza bin Laden on terrorismiga aktiivselt seotud, mis tähendab, et tema jaoks on välistatud ärisuhted USAga ning kinnisvara USA pinnal.