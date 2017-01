Röövlid tulid mehele kallale magamise pealt. Peksuga püüdisd kurjategijad vanahärralt raha välja pressida, mida mehel kodus õnneks ei olnud. Eakas mees rääkis TV3 "Seitsmestele uudistele", et teda peksti neli kuni viis korda järjest - kui ohvril pea selgeks sai, peksti jälle.

Jaan arvab, et üks röövlitest on seal varemgi käinud, sest tuppa sisenedes teadis ta täpselt, kuhu minna. "See oli üks kohaliku kandi inimene."