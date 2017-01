Tänane hommikupoolik möödus paljudes töökollektiivides suure elevuse tähe all, sest Maaleht paiskas lettidele tähetark Igor Mangi horoskoobi tosinale tähemärgile. Astroloog ise ütleb, et eks see on usu küsimus, kas ennustust võtta tõsiselt või mitte, aga põnevust on palju, nagu ka lugejaid, suisa peaministrini välja.

"Ma tean inimesi, kes on öelnud, et nemad ongi Mangi järgi oma aastat sättinud. Oma välissõite ja töökomandeeringuid planeerivad selle järgi. On palju tuntuid inimesi, kes lasevad Igoril omale personaalse horoskoobi teha," rääkis Maalehe tegevtoimetaja Raivo Murde.

"Ma arvan, et seal on teatud tõde sees, tuleb ikka lugeda" ütles maaeluminister Tarmo Tamm.