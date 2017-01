Otepää Ironman poolpikk triatlon toimub tänavu 5. augustil ja just nüüd on kõigil algajatel õige aeg selleks treenima hakata. Eelmisel aastal alustas samal ajal ettevalmistusi rokkar Tanel Padar, kes 8 kuud hiljem ka raske katsumuse läbi tegi. Koos Taneliga tegi eduka ristiretke kaasa ka "Seitsmeste uudiste" reporter Kalev Kruus. Tänavune hea eeskuju, kes alustab ettevalmistust täiesti nullist, on Raivo E. Tamm!

59. aastane näitleja on minevikus läbinud Tartu suusamaratoni. Mehel pikim sõidetud ots rattaga on 50 km ja pikim jooksuots 10 kilomeetrit. Ometi oli ta ettepanekuga asi ära teha koha nõus.

"Ma mõtlesin pärast näosaadet, mis nüüd ette võtta, kuhu edasi. Ma olin valmis midagi edasi tegema, midagi veel hullemalt. Ma arvan, et see saab minu elus olema küll kõige hullem projekt. Aga ma olen valmis selleks,“ rääkis näosaates teise koha saavutanud Raivo E. Tamm.