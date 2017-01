Hittkomöödia "Pohmakas" esimene osa viis pöörasele poissmeestepeole Las Vegasesse. Teine lennutas "hundikarja" Taisse. Täna jõuab esimest korda tele-ekraanile "Pohmakas 3", millel pole pistmist ei pulmade ega poissmeestepeoga, kuid sekeldusi jagub sellesse ometi sama palju.

Kaks aastast pärast Bangkoki metsikut seiklust elavad Phil (Bradley Cooper), Stu (Ed Helms) ja Doug (Justin Bartha) kodus õnnelikku ja üksluiset elu. Nn hundikarja ainsaks erandiks on Alan (Zach Galifianakis), kes on eluga ummikus. Kui isiklik kriis sunnib ta lõpuks abi otsima, on just sõbrad need, kes appi tõttavad. Ent nagu juhtus kahes eelmises "Pohmaka" filmis lähevad seekordki asjad käest. Inimrööv, raharööv, Mr. Chow ja gangsterid – !Pohmakas 3" ei jää eelkäijatest sekelduste poolest alla.

Täna tele-esilinastuvas "Pohmakas 3" filmis teevad lisaks neljale peategelasele kaasa Ken Jeong hr Chow’na, Heather Graham Stu esimese abikaasana Jade’ina ja Jeffrey Tambor Alani isa Sidina. Kirju seltskonnaga liitub ka John Goodman.

"Pohmakas 3" tele-esilinastub Kanal 2s täna kell 21:30.