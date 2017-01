Rakvere haigla juhataja Ain Suurkaev ütles ERR uudisteportaalile, et kõik kannatanud on raskes või üliraskes seisus. "Hetkel on seis selline, et Tallinnast on laste reanimobiil kohal ja väikelapsel on üliraske seisund, nii et hetkel ei ole reanimobiilimeeskond isegi valmis teda veel Tallinna poole transportima," rääkis Suurkaev päeval õnnetuspaigas.