Tugevam tuul koos lumesaju ja tuisuga on tekitanud Eestis jälle olukorra, kus osa kodusid on jäänud elektrita ja maanteed on halvasti läbitavad koos sellest tulenevate liiklusõnnetustega. Oleme kõige sellega sedavõrd harjunud, et ei märkagi esitada enesele küsimust: kas kehvade liiklusoludega kaasnevad avariid on ikka paratamatus või on meie võimuses olukorda paremaks muuta? Turvavööde tulekul peeti nende kinnitamist tüütuks kohustuseks, kuid ometi on need aegade jooksul päästnud palju inimelusid. Hilisemast ajast on sama teinud kodudes kohustuslikuks muutunud suitsuandurid.

Kuidas vähendada talviste liiklusõnnetuste hulka? Kui meil on tule- ja uppumissurmade vähendamise programm, siis peaksime ka liiklusõnnetustele lähenema sama kriitilise mõõdupuuga. Ideaalis peaks meie teehoolduse tase olema selline, et maanteed oleksid ühtviisi sõidetavad nii suvel kui ka talvel. Praktika näitab, et talvel see alati võimalik pole, olgu teehooldusele esitatud nõudeid kui tahes ranged. Piisab, kui meenutada mulluseid õnnetusi, kus reisibussid kehvalt hooldatud libedal teel järjest kraavi sõitsid.

Sellest tulenevalt peabki küsima, kui palju aitaks liiklusohutuse tõhustamisele kaasa see, kui talverehvid poleks kohustuslikud ainult sõiduautodel, vaid kõigil meie teedel liikuvatel sõidukeil? Sest praegu on pärast iga lumesadu teeservad õnnetusse sattunud rekasid täis. Kindlasti toovad vedajad vastuväiteks, et kuna talverehvid on kallid, kahjustaks see Eesti rahvusvahelist konkurentsivõimet. Kas aga liiklejate elud polegi siis kõige kallimad?

Lihtsam – kuid kindlasti äärmiselt ebapopulaarne abinõu – oleks talvise sõidukiiruse alandamine. Kui me teedel talihooldust piisavalt teha ei suuda, siis oleks ju loogiline piirkiiruse alandamine, et see vastaks teede sõidetavusele. Kui 70–80 km tunnis talvisel maanteel säästaks inimelusid ja rahustaks liiklust, siis millised võiksid olla vastuargumendid piirkiiruse talviseks alandamiseks? Tartu, Pärnu ja Narva trassile elektrooniliste liiklusmärkide paigaldamine võimaldaks teeolude järsul halvenemisel ka lubatud sõidukiirust kärmelt alandada. Kui meile aga kiiruse alandamine ei meeldi ning veofirmad pole nõus talverehvidega, siis kas oleme valmis panustama teedehooldusse sellevõrra rohkem, et ka talvel oleks tagatud suviste teedega võrreldavad liiklemistingimused?