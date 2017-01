Kõva nurrumootoriga õnnistatud Nala on rahulik ning tavaliselt varjupaiga kassitoas kiirendusvõistlusi ei pea.

Täna tutvustame teile Tallinna loomade varjupaiga kassitoa elanikku Nalat. Tegu on kaheaastase pailembelise kassiplikaga, keda on mõnusa pika ja pehme karvkattega õnnistatud.

Noort kassi on õnnistatud ka väga ilusa välimusega - tal on ilusat värvi, pehme ja pikakarvaline kasukas, mille hooldamisega saab ta ise hakkama, aga kui tema lemmikloomaks võtmisel peab arvestama, et Nala peab saama pikakarvalise kassi jaoks mõeldud spetsiaaltoitu.