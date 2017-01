Nüüd on lipp valmis. Sõltuvusravi vaja ei ole, aga veidi kurb on lipukuduja küll.

“Tugitool, mis on minu töökohaks olnud ja kus neli aastat keegi peale minu istuda ei saanud, tundub nüüd kuidagi nii kurb ja tühi. Mulle hakkab vaikselt kohale jõudma, et see kudumistöö sai valmis,” ütleb Pihl.

On ta ju kolm aastat ja kümme kuud iga päev kudunud hiigellipust kolm rida, mis võttis aega umbes neli tundi. Nüüd aga on lipp suurde koti pakitud ja ootab kohta, kus seda laiali laotada ja sellest kogu uhkes suuruses pilti teha. Lipu suurus on 160 ruutmeetrit ja sellele kulus 140 km lõnga. Valmimisele aitasid kaasa paljud head annetajad, kellele Pihl väga tänulik on.

“Nii suure lipu kudumine on hull idee, aga ma lähen sellega lõpuni!” ütles Pihl Õhtulehele aprillikuus. Oma sõna on mees pidanud. Tegemist on maailma suurima ühe inimese käsitsi kootud lipuga.

Lipukudumise idee tuli Pihlil enne Eesti Vabariigi 95. sünnipäeva, kui ta jäi mõtisklema selle üle, kui uhke on elada ajastul, mil Eestil täitub varsti sada aastat.

“Siis tuligi idee, et võiks teha kingituseks midagi sellist, mida keegi veel pole teinud,” rääkis Valtrik aprillis Õhtulehele.