Tšellist Silvia Ilvesest sai omamoodi internetisensatsioon, kui veebis ilmus klipp, kus ta oma kolme last – kaks kelgus, üks vankris – läbi lumetormi vedas. "Ma tahan kõike teha koos lastega ja lundki on ju nii harva, ikka läheme koos poodi," kirjeldab Silvia, miks ta läbi hangede trügis.

OOTAMATU VAATEPILT: Kui enamik inimesi üritas kolmapäeva õhtul ikka toas püsida, siis Silvia Ilves läks oma lastega õue. Palju seda talve Eestis ju ikka on. (Kuvatõmmis )

Silvia on avalikkuse tuttav telesaatest "Klassikatähed" ning ansamblist The Ilves Sisters, mis koosnebki viiest Ilvese õest. 24aastane Silvia on viisikust keskmine. Nääpsuke neiu on fotograafide ette jäänud alati pigem uhketes naiselikes kleitides, ent pakase vastu astub temagi, soojad vammused üll.

Kolmapäeva õhtul pani ta oma kolmele pojale (vanim kuue-aastane, keskmine nelja-aastane ja noorim kahekuune) kombekad selga. Endale pani ta jalga soojad suusapüksid, kõrge tallaga talvesaapad ning paksu jope, mil suur kapuuts. Lapsevankrit pesamunaga lükkas Silvia enda ees ning sikutas järel kahte kelku suuremate lastega. "Poodi on ju ikka vaja minna. Ja lumi tuli maha – loomulikult kibelesid ka lapsed õue," meenutab Silvia lõbusalt.