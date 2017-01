Vanem daam tuleb psühhiaatri juurde ja palub teda oma mees terveks ravida.

"Ta kujutab ette, et on hobune, sööb ainult kaera, hirnub ja on lasknud endale rauad alla panna."

Arst kuulab haigusloo murelikult ära ja lausub: "Sel puhul tuleb läbi viia väga pikaajaline ravikuur, mis on ka küllalt kallis."

"Ah, see ei tähenda midagi," lööb proua käega. "Raha on meil küllalt, minu mees on juba kolm hobuste võiduajamist võitnud."