Kohale sõitnud politseipatrull märkas, et teise korruse korteri aken on avatud ja sealt on kuulda laste nuttu. Politseinikud kutsusid appi päästjad, kes sisenesid korterisse akna kaudu ja avasid ukse.

Lätis algas uus aasta kohutava tragöödiaga. Läti politseiülem Ints Kuzis rääkis kolmapäeval antud pressikonverentsil, et teisipäeval pöördus politsei poole vanem naine, kes kurtis, et ei saa kuidagi ühendust oma Dobeles elava tütrega. Ta oli käinud ka korteri ukse taga, kuid sisse ei pääsenud.

Läti politsei leidis ühest Dobele linna lukustatud korterist ema ja isa laiba kõrvalt nälga surnud üheksakuuse tütre. Kolm vanemat last viidi raskes seisus haiglasse. Naabrid oli nende appihüüdeid mitu päeva ignoreerinud, vahendab agentuur LETA.

Korteris avanes kohutav vaatepilt. Voodis lebas 50aastase mehe ja 23aastase naise surnukeha . Voodi all oli veel kolmaski laip – paari üheksakuune tüdruk oli surnud nälga. Korteris viibis veel kolm äärmiselt kurnatud seisus last – kolme-, nelja- ja viieaastane.

Nad toimetati haiglasse. Haigla peaarst Ilva Struve rääkis eile Läti Delfile, et kolme orvuksjäänud lapse seisund on keskmiselt raske. Suure tõenäosusega saavad nad juba 6. jaanuaril haiglast välja ja antakse sugulaste hoole alla.

Esialgne versioon: üledoos

Abikaasade surma põhjus selgub lahkamisel. Esialgse versiooni järgi surid nad narkootikumide üledoosi tõttu. Viimati nähti abielupaari elusana 27. detsembril. Võimalik, et samal päeval nad ka surid. See tähendab, et lapsed viibisid koos surnud vanematega lukustatud korteris terve nädala.

Ints Kuzis ütles, et vanaema sõnul oli perekonnapea varem narkootikume tarvitanud, kuid Dobele politseil sellist infot ei olnud. Korterist leiti ka atribuutikat, mida kasutatakse narkootikumide tarvitamisel.

Eile kinnitasid naabrid ja politsei, et korterist leitud surnud pereema oli rase.

Kohutav ükskõiksus

Läti politseiülem Ints Kuzis ütles pressikonverentsil, et ta on Dobeles juhtunust šokis. "See on kohutav ükskõiksus. Ei saa ju iga perekonna juurde panna politseinikku. Kuid või ja peab teatama oma kahtlustest politseile.

Hea, et tänu vanaema sekkumisele õnnestus päästa kolm last. Hirmus on mõelda, mis oleks võinud juhtuda, kui ta poleks 3. jaanuaril tagasi pöördunud," arutles politseiülem.

"Tuleb öelda, et see juhtum on seotud moraalse vastutusega. Täpsemalt tuleb elanikel olla aktiivsem ja teatada juhtumistest, mis tunduvad kahtlasena," ütles Kuzis.

Läti meedia kirjutas eile, et politseijaoskond on sellest korterist vaid 200 meetri kaugusel.

Dobele linnavõimudele tuli see traagiline juhtum täieliku ootamatusena. Varem ei olnud mingeid märke sellest, et perekonnas on probleeme, nentis kohaliku volikogu esimees Andrejs Spridzans.

Ta lisas, et perekond ei elanud sotsiaalmajas, nagu väitis pressikonverentsil politseiülem Ints Kuzis, vaid munitsipaalkorteris. Naaberkorteris elas laste vanaema, kes oli eelmise aasta lõpul mõneks ajaks kodust ära sõitnud ja lõpuks tragöödia ka avastas.

Läti meedia kinnitab, et see oli vägagi probleemne perekond. Nii keelas Dobele kohus läinud aasta septembris perekonnapeal ajutiselt oma naisele lähenemise. Hoolimata keelust leppis paar ära ja otsustas koos edasi elada.

Dobele tragöödia tekitas Lätis tõelise šoki. Sotsiaalvõrgustikes süüdistatakse üheksakuuse tüdruku surmas naabreid, kes ei informeerinud politseid korterist kostnud laste nutust.

"Ma ei suuda seda lugeda. Olgu, narkomaanid, kuid mida tegid naabrid, kes kuulsid, kuidas lapsed enne surma nutavad?" kirjutas Twitteris ajakirjanik Sanita Jemberga.

Üürilised tükeldasid korteriomaniku

Läti politsei avastas uue aasta algul jõhkra mõrva Bauska väikelinnas, teatas politseiülem Ints Kuzis.

Kuzise sõnul andis 68aastane naine korteri kahele noorele mehele üürile. Need aga tapsid korteriomaniku ja viisid tema telefoni pandimajja. Ohvri surnukeha tükeldati. Tükid pandi kilekottidesse ja need tõsteti rõdule.