Hispaania pealinna Madridi võimud kuulutasid sõja metssigadele, kelle populatsioon on linna äärealadel jõudsalt kasvanud.

Metssigu lastakse vibudest, et mitte häirida laskudega linnaelanikke. Küttideks on 55 vabatahtlikku. Nad kinnitavad, et tulevad metssea tapmisega toime 100–150 meetri kauguselt.

Vibuga küttimise vastu on astunud loomakaitsjad, kes kinnitavad, et kehva tabamuse korral sureb metssiga väga piinarikkalt.

Madridi võimude teatel on metssigade arv linna äärealadel kasvanud viimase viie aastaga 25 000st kuni 40 000ni.

Need sõralised tekitavad palju kahju parkides ja golfiväljakutel, samuti põhjustasid metssead mullu 146 liiklusõnnetust.