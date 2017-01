Toomas Hendrik Ilves rääkis Hollandi ajalehele, kuidas tollitöötajad ta Soome piiril kõrvale tõmbasid. Aga Schengen? Selgub, et Ilves kõneles ammusest juhtumist.

Ajalehe NRC Handelsblad reporter uuris Ilveselt (pildil), kas too usub, et Venemaa üritab Baltimaasid vallutada. Ilves sõnas, et ei tea, aga kui nii juhtub, peavad Euroopa riigid selle vastu jõud ühendama. Ilves jõudis oma arutluses selleni, et praegune pagulaskriis on süvendanud lõhet Ida-Euroopa ja Lääne-Euroopa maade vahel. Ta üles, et kui ta oma pojaga Soomes reisil käis, siis tollis näitas poeg oma USA passi, tema aga oma Eesti passi. Poeg lasti kohe läbi, tema mitte. "Mind peeti kinni: "Mida sa tegema hakkad?" rääkis Ilves. Ta lisas, et praegu keeldub Ida-Euroopa omakorda vastu võtmast muslimitest põgenikke ehk kõik taandub taas regioonide küsimusele ja Euroopa on fragmenteerunud.

Artikkel tõlgiti ka Eesti keelde ning see leidis laia vastukaja online-meedias ning Facebookis. Lugejad imestasid, miks Ilves ikkagi kõrvale tõmmati. Näiteks laevaga Soome sõites ei küsi keegi praegu üldse dokumentigi. Või ikkagi nüüd küsitakse?

Õhtuleht uuris Ilvese nõunik Urve Eslase käest. "Intervjuus on juttu sündmustest, mis toimusid aastal 1997," selgitab ta.