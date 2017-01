11. veebruaril toimub Kuutsemäel teistkordselt lennumasinate vettehüppevõistlus Red Bull Jump & Freeze! Erinevalt möödunud aastast, asuvad seekord võistlema 25 meeskonda, kelle valib välja ekspertidest koosnev nõukogu ning Õhtulehe rahvahääletus!

Osavõtuks tuleb end registreerida aadressil event@ee.redbull.com. Seejärel saad postiga ümbriku, kus sees on kõik vajalik, et joonistada kavand ja saata see hääletusele. 25 võistkonnal avaneb võimalus omavahel Kuutsemäel mõõtu võtta juba 11. veebruaril.

Registreeri meeskond ja osale konkursil! Vaata lisaks siit!