„Enamus õnnetuste põhjus on liiga lühike pikivahe või liigne kiirustamine. Kui mõni sõidukijuht teeb järsu manöövri, ei pruugi teisel juhil olla piisavalt aega, et reageerida ning kokkupõrget vältida,“ sõnas Kullamäe.

Kullamäe sõnul mängib liiklusohutuses suurt rolli hea nähtavus. „Autojuhid peaksid kindlasti veenduma, et nende sõidukiklaasid ja küljepeeglid on lumest ning jääst puhtaks tehtud. Vastasel juhul näeb juht ainult väga väikest osa liikluses toimuvast ega märka ohtlikku olukorda enne kui see käes on. Puhtad küljepeeglid tagavad aga selle, et ümberreastumisel juht näeb, kas mõni teine sõiduk on manöövri tegemisega alustanud või mitte.“