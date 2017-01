Kes poleks uusaastaööl endale lubanud, et võtab paar kilo alla? Tavaliselt on need lubadused juba paari nädala möödudes unustatud. Kui soovid alanud aastal siiski paremas vormis olla, tasub eeskujuks võtta USA teletäht Oprah Winfrey.

Aastate jooksul pidevalt kaaluga hädas olnud naine on nüüd suisa 20 kilo võrra kergem. Kuidas Oprah seda suutis? Enda sõnul liitus Oprah esiteks kaalujälgijatega. Ja teiseks lõpetas ta pidevalt oma kaalunumbrile mõtlemise.

"Kaalusin 90 kilogrammi ja mõtlesin, et tegelikult on kõik okei. Võtsin viis kilo alla ja mõtlesin, et noh, kui rohkem kaalu maha ei saa, ka siis on kõik okei. Mitte kunagi varem pole ma endast nii hästi arvanud. Minevikus mõtlesin ainult kindlale kaalunumbrile," paljastas naine.

Oprah´ kinnitusel võttis ta varem saleduskuuri ette näiteks selleks, et mingi kleit selga mahuks. Kuid kaal tuli alati tagasi. Nüüd püstitas ta endale eesmärgi elada lihtsalt nii tervislikult kui võimalik ja tundus, et see sobib talle palju paremini.