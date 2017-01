Capital Milli arendatavale ärihoonele Explorer väljastati energiatõhusa ehitise sertifikaat LEED Platinum, mis teeb sellest ametlikult Eesti kõige rohelisema omasuguste seas.

LEED-sertifikaat (Leadership in Energy and Environmental Design) on rahvusvaheliselt tunnustatud sertifitseerimissüsteem, mille töötas välja USA Rohelise Ehituse Nõukogu (USGBC). Kõige kõrgemat taset tähistava Platinum-sertifikaadini ei ole seni küündinud ükski ärihoone Eestis.

Exploreri omaniku Timofey Sukonkini sõnul on hoone täitnud eesmärgi olla järgmise põlvkonna ehituskultuuri ja -kvaliteedi suunanäitajaks, toetades sadamaala kujunemist Tallinnale kui põlisele mereväravale vääriliseks linnasüdameks.

“Investeering Explorerisse on kaugelt suurem kui ühe büroohoone arendamine. See on panustamine terviklikku, kvaliteetsesse ja pika perspektiiviga ambitsiooni viia Tallinna sadamaala tipptasemele, mida hinnatakse terves Läänemere piirkonnas,” ütles Timofey Sukonkin. “Koostöös arendaja, linna, ehitaja ning teiste partneritega on jõutud

tulemuseni, mille üle võib tõeliselt uhkust tunda.”

Capital Milli tegevjuht Igor Mölder toonitas, et Explorer ja 2015. aasta alguses LEED Gold sertifikaadi saanud Navigator on viinud Eesti ärikinnisvara uuele, rahvusvahelisele tipptasemele.

“Mõlema hoone kasutajatelt saadud väga positiivne tagasiside näitab, et oleme Tallinna südameks kujuneval sadamaalal seadnud lati väga kõrgele,” lausus Mölder. “Sadamaala, mis ühtlasi on linnasüda, peab olema oma rolli vääriline nii sisult kui vormilt. See peab olema visiitkaardiks. Mul on hea meel, et oleme Eestile oluliste sündmuste nagu riigi 100. juubel ning Euroopa Liidu nõukogu eesistumine suutnud ära teha suure ja olulise töö.”

LEED-sertifikaat annab kliendile ja avalikkusele kinnituse, et hoonele seatud kõrged nõuded keskkonnasäästlikkuse ja töökeskkonna suhtes on täidetud. Sertifikaadi taotlemisprotsess kestis ligi kaks aastat ning selle käigus oli Capital Milli konsultandiks OÜ Ermeesia.

Exploreris asuva advokaadibüroo Glimstedt OÜ partner Marko Tiiman tõstis esile hoone terviklikku lahendust. “Kahtlemata on Explorer Eestis ainulaadne büroohoone. See on nutikas keskkond, kus kõik lahendused toetavad kvaliteetset ja tulemuslikku tööd alates asukohast lõpetades sisekliimaga,” ütles Tiiman.

Sadamaalal Navigatori ja Exploreri vahele kerkiv Capital Milli arendatav korterelamu Promenaadi maja järgib samuti kõrgeid keskkonnasõbralikkuse kriteeriume, kasutades mitmeid Eestis vähelevinud lahendusi nagu maaküttevaiad.

Lisaks ehituslikule kõrgpilotaažile juurutab Explorer rohelist mõtteviisi üldisemalt. Näiteks asub keldris jalgrattaparkla, üldkasutatavad pesuruumid ja elektriauto laadimispunkt. Maja fuajeest saavad töötajad kohtumiste tarbeks laenutada jalgrattaid.

Kokku on hoones 4500 rm büroopinda sealhulgas esimesel korrusel 270 rm toitlustuspinda ja 270 rm kaubanduspinda. Exploreri ülemisel korrusel on kahes otsas rõdud ning fassaadidel erisuunalised päikese ja kuumuse eest kaitsvad päikesesirmid. Sirmidesse on paigutatud LED-ribad, mis annavad võimaluse hoonele sõna otseses mõttes värvi lisada. Paiknemine sadamaalal tähendab suurepärast ligipääsetavust Soomest tulevatele inimestele ning lisaks on tegemist ummikuvaba kesklinnapiirkonnaga.