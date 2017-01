Õhtulehe jalgpallisaate "Kolmas Poolaeg" 2017. aasta esimeses eetris lahkavad ajakirjanikud Viljar Voog, Henry Rull ja Ott Järvela hetke kõige kuumemaid vutiteemasid.

Esmalt võetakse ette kolmapäeval Tottenham Hotspurilt saadud 0:2 kaotusega lõppenud Londoni Chelsea 13mängulise võiduseeria, mida hiljem ka endiselt jätkuva Madridi Reali 38mängulise kaotuseta seeriaga võrreldakse. Paneelis ilmnevad lahkarvamused küsimuses, kumma klubi saavutus on vägevam. Järvela jääb opositsiooni.

Ning kuna Eestis on hetkel opositsiooni ülesanne sotsiaaldemokraate tümitada, siis seda Järvela ka teeb, kui protesteerib häälekalt ja jõuliselt Inglismaa kohtunike poolt viljeldava paanilise ettevaatlikusse vastu, mille tõttu on jagatud täiesti põhjendamatuid punaseid kaarte ja tühistatud hiilgav värav. Lapsehoidjalik hoiak – tuleb teha kõik, et midagi halba ei juhtuks – jalgpalliplatsile ei kõlba.

Samuti räägitakse Ragnar Klavani partiidest, hinnatakse Liverpooli perspektiive, tutvustatakse hooaja 2017-18 hullumeelset mängugraafikut ja lahatakse põhjuseid, miks nimetas FC Flora peatreeneriks Arno Pijpersi.