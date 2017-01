Lauluga "Hispaania tüdruk" mullu Eesti Laulu konkursil osalenud Indrek Ventmann sai koos abikaasaga päev enne jõule maailma imelisema kingituse osaliseks - perre sündis pisipoeg Herman.

"Kõlab küll nagu klišeena, kuid see hetk, mil laps naise rinnale tõsteti, oli kirjeldamatu. Ilmselt üks kõige emotsionaalsemaid hetki minu elus," kirjeldab Indrek Ventmann tunnet, mis valdas teda esmakohtumisel pojaga. Ta sõnab, et lisaks ülevoolavatele emotsioonidele on ta tohutult uhke oma tubli naise üle, kes esiklapse ilmale toomisega suurepäraselt hakkama sai.

Ventmanni sõnul tuli isarolliga harjumine loomulikult. "Kuna tahtsin lasta naisel esimestel päevadel taastuda, siis üritasin enamik toiminguid ise ära teha. Eks esimene kord oli ikka keeruline seda pisikest konnapoega kraani all pesta, kuid paari korraga oli asi juba käpas," muljetab värske isa. "Esmakordselt isaks saades on ikka väike hirm, kas tõstan teda õigesti, kuidas ikka seda pead hoida, naba puhastada jne," räägib ta. Küll aga sai kõik selgeks juba üsna ruttu. Ventmanni sõnul ongi kõige tähtsam jääda ise rahulikuks ja teha kõiki vajaolevaid toimetusi nii hästi nagu välja tuleb.

Ventmann sõnab, et lapse sünd on elumuutev kogemus, mis paneb perspektiivid paika. "Kuigi laps on alles nii pisike, siis on juba selge, et aega tuleb hoopis targemini planeerida," sõnab ta, lisades, et kõik pereelust väljapoole jäävad toimetused saavad nüüd tehtud palju kiiremini, eesmärgiga ruttu koju pere juurde tagasi minna.

Indrek Ventmann ja tema abikaasa Triin abiellusid mullu septembris.