Ameerika näitlejanna Meghan Markle´i poolvenna sõnul on naine prints Harrysse kõrvuni armunud, vahendas NZ Herald.

Kui prints Torontos oli, tutvustas Meghan teda ka oma isale ja too kiitis peigmehe heaks. Seda kinnitab Meghani poolvend Thomas, kelle väitel on näitlejanna oma isaga väga lähedane. "Meghan on väga armunud ja väga õnnelik. Ta on hea tüdruk. Harryl on väga vedanud," sõnas ta.

32-aastane Harry veetis jõulud koos kuningliku perega ja 35-aastane Meghan oli sel ajal Torontos. Kuuldavasti on paar nüüd koos puhkusel, et lahus oldud aeg tasa teha.