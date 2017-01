Truudusetuse taga võib olla nii seiklushimu, igavus kui kättemaks. Naised ja mehed hakkavad üle aisa lööma siiski täiesti erineva tagamõttega, vahendas Sun.

Mehed teevad kaasale sarvi, kui soovivad rohkem või teistsugust seksi saada. Naised muutuvad truudusetuks siis, kui tunnevad, et nende emotsionaalsed vajadused on rahuldamata.

Psühholoogide kinnitusel on tavaline, et truudusetu naine kirjeldab end üksiku ja mahajäetuna. Ainus asi, mida siis soovitakse, on see, et mees neile sügavalt silma vaataks ja kinnitaks oma armastust ning hoolimist.