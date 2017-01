Sellest, et elu Eestis näib liikuvat ülesmäge, näitab lisaks kinnisvaraturul toimuvale ka see, et inimesed ostavad järjest enam uusi autosid. Näiteks osteti eelmisel aastal uusi sõiduautosid koguni 22 429, mis tähendab, et uusi masinaid on müüdud rohkem vaid buumiaegadel.