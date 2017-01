Karjääri raskeim hetk

Tartu suurim restoraniärimees Joel Ostrat on tosina aastaga rajanud 15 restorani, edukalt on neist käivitunud 12. Ta ei salga, et 12 aastaga on tulnud ette aegu, kui edasiliikumine on vaat et võimatu tundunud.

Seda näiteks siis, kui avamisel on uus söögikoht – kipub tekkima ärevus, kas külastajad võtavad uue koha omaks. Sellest ehk rohkemgi tekitavad stressi hetked, kui mõne restorani võtmeisik suundub uusi väljakutseid otsima.

"Kuna minu kohtade vundament on talendid, kes juhivad maju, siis raskemad hetked on seotud just nende liikumisega välismaale või Tallinna ning uute inimeste otsimisega," räägib Ostrat.