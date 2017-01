Kui mõnel löövad juhiks vajalikud eeldused välja juba kolmeaastase lapsena teiste jõnglastega liivakastis mängides, siis paljuski saab juhile vajalikke omadusi ka õppida. Kuidas saada juhiks ja mismoodi selle ametiga toime tulla?

See, et spetsialistist saab juht, on Eesti ettevõtetes üsna tavaline. Juhtimispsühholoogi ja koolitaja Kristel Rannamehe arvates paistavad karjääri teinud inimesed silma oma ideede ja aktiivsuse poolest. Nad on kolleegidest rohkem pühendunud tööle, võtavad sõna erinevatel teemadel ja tänu sellele jäävad juhtidele silma.

«Tööle hakkavad inimlikud tegurid ehk teised võivad arvata, et kes sa selline oled, et meid kamandad.» Kristel Rannamees ütleb, et võimalikud juhi rolliga kaasnenud ebamugavused tuleb lihtsalt üle elada (Erakogu)

"Need faktorid määravad rohkem kui see, kui kaua keegi on asutuses töötanud. Samas loeb ka tööstaaž, sest siis on inimene kogemuste võrra rikkam ja tunneb paremini konkreetset asutust-valdkonda. Näiteks kolmeaastane kogemus on igal juhul eeliseks inimese ees, kes on samas asutuses töötanud vaid kuus kuud," ütleb Kristel.

Austus tuleb ära teenida