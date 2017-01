Türgi meedia levitas kohe pärast terrorirünnakut versiooni, et ööklubis Kalašnikovi automaadist umbes 180 lasku teinud mees on pärit Kõrgõzstanist või Usbekistanist.

Uusaastaööl Istanbulis Reina ööklubis veresauna korraldanud terrorist on tuvastatud, teatas kolmapäeva hommikul Türgi välisminister Mevlüt Cavasoglu. Üksikasju ta ei avaldanud. Politsei oli selleks ajaks vahistanud juba 43 inimest, keda kahtlustab seotuses ööklubirünnakuga, milles sai surma 39 ja haavata ligi 70 inimest.

Üsna varsti pakuti välja ka tulistaja nimi – Lakhe Mashrapov, kelle fotot hakkasid meedia ja sotsiaalvõrgustikud levitama. Ta on 28aastane kirgiis, kes väljanägemiselt tõepoolest sarnaneb videolt nähtava väidetava tulistajaga.

Kahtlus langes algul valele mehele

Mashrapov viibib praegu kodumaal Kõrgõzstanis, kus teda kuulasid üle kohalikud uurijad.

Mees kinnitab, et tema ei ole ööklubis korraldatud veresauanaga seotud, seda usuvad ka Kõrgõzstani eriteenistused. Nimelt on Lakhe Mashrapovil vettpidav alibi – lennupiletid kinnitavad, et ta ei olnud terrorirünnaku ajal Türgis.

Mashrapovi sõnul käib ta alates 2011. aastast äriasjus regulaarselt Türgis. Ärimehe viimased reisid on järgmised: ta saabus Türki 28. detsembril ja lendas 30. detsembril kodumaale tagasi. Uuesti lendas ta Istanbuli 1. jaanuaril, kodumaale tagasi 3. jaanuari hommikul.

Mashrapov rääkis, et enne tagasilennu algust tulid Istanbuli lennuväljal lennukisse Türgi korrakaitsjad ja võtsid ta endaga kaasa. Ülekuulamine kestis umbes tund aega, sama kaua viibis ka lennuki äralend.

Mashrapovi sõnul ütlesid uurijad, et ta sarnaneb kurjategijaga ja just seetõttu otsustati ta kinni pidada. Pärast ülekuulamist palusid uurijad vabandust ja lubasid tal Kõrgõzstani pealinna Biškekki naasta.

Ikkagi Kõrgõzstanist?

Türgi meedia andmetel on uurijate huviorbiidis veel teinegi Kõrgõzstanist pärit mees, kelle nime nad ei ole avaldanud. Väidetakse, et see mees saabus koos naise ja kahe lapsega Türki mullu 20. novembril ja seadis end sisse Konya linnas, et vähem tähelepanu äratada.

Istanbuli suundus ta 29. detsembril. Türgi meedia lisab, et oletatava terroristi abikaasa on vahistatud. Naine kinnitab, et ei usu mehe seotust ööklubirünnakuga või vähemalt ei tea ta sellest midagi.

Türgi võimud on terroristi otsingutest rääkimisel olnud kidakeelsed. Tõsi, eile hommikul ütles Türgi välisminister Mevlüt Cavasoglu teleintervjuus, et ööklubi ründaja isik on tuvastatud. Detaile keeldus ta aga avaldamast. Väidetavalt leiti ööklubist ka tulistaja sõrmejäljed, mis peaks kurjategija tuvastamist kergendama.

Türgi meedia vahendab ekspertide arvamust, et tulistaja tegutses väga professionaalselt ja on saanud koolituse tõenäoliselt Süürias Islamiriigi ridades. Ta tulistas tühjaks kuus salve.

Türgi parlament pikendas eriolukorda

Türgi parlament pikendas valitsuse ettepanekul veel kolme kuu võrra eriolukorda, mis kehtestati pärast 15. juuli nurjunud sõjaväelist riigipöördekatset.

Valitsuse kinnitusel on eriolukorda vaja USAs elava islamivaimuliku Fethullah Güleni kahjuliku mõju väljajuurimiseks. Võimud süüdistavad Güleni riigipöördekatse korraldamises. Gülen on taolisi süüdistusi kategooriliselt eitanud.

Agentuuri Anadolu andmetel on viimasel poolaastal kinni peetud 103 850 inimest, kellest 41 326 on ka vahistatud.

Ilma pikendamiseta oleks eriolukord lõppenud 17. jaanuaril.

Terrorist tulistas ohvreid pähe

Rünnaku ajal viibisid ööklubis kolm Saksamaal Dortmundis elavat türklast – Onur M (25) Ufuk A (26) ja Emre A (25), vahendab ajaleht Bild. Neist kaks esimest said tulistamises haavata.

Emre A rääkis ajalehele Bild, et haavatud sõbrad kukkusid tema peale ja ta tundis õhupuudust. Terrorist jooksis mööda ööklubi ringi ja toksas põrandal lebavaid haavatuid jalaga. Kui keegi selle peale liigutas, tulistas teda pähe. "Mina jäin ellu, sest teesklesin surnut.