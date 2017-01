Tegelikult pole ju kõrvalseisjate asi erakonda õpetada, kelle nad peaksid juhiks valima. Seda enam, et erakond on tema jaoks üliebamugavas olukorras – opositsioonis ja lähenevate omavalitsuste valimiste lävel. Kui Reformierakond selles ebaõnnestub, võib vaja minna järjekordset uut juhti.

Küll aga huvitab meid – nagu varem Keskerakonna puhulgi –, et meie parteides toimuv ei oleks ainult puhas nagu prillikivi, vaid ka näiks puhtana. Tagantjärele tarkusena võib spekuleerida, et Reformierakond võinuks juba kolm aastat tagasi Rõivase asemel Hanno Pevkuri valimise korral tasakaalukat poliitikat ajades olla endiselt võimul. Nüüd sihib esimehekohta Pevkuri kõrval Kristen Michal, kes seostub eestimaalastele esmajoones raha täis kilekottidega, mis on leitud kas ämma kapist või jumal teab kust. Michali kasuks räägib aga see, et ta poleks ju esimene rahataagaga Reformierakonna juht ja kui erakond vajab sisemist raputamist letargiast pääsemiseks, on tema õigem isik gaasipedaali suruma ja rooli haarama.