Õhtuleht: Kui Lätist ostetud purke ja pudeleid ei saa enam Eestis tagastada, siis mida peaksime selle taaraga tegema, et see ei satuks loodusesse?

Rauno Raal, Eesti Pandipakend OÜ juhatuse esimees: Praeguse olukorra autor on riik ja tavapäraselt ei langeta riigid tähtsaid otsuseid ilma põhjaliku analüüsita. Seega on Eesti riik loodetavasti sellega arvestanud ja lahenduse leidnud.

Samas usun, et sellised pakendid võtavad avasüli vastu konteinerkogumissüsteemid, kes on tihtipeale materjalinäljas, et riigi seatud karmid sihtarvud täita, sest rahalise motiveerimiseta on konteinersüsteemidel keeruline vajalikke koguseid kokku saada. Just see on maailma ja Euroopa pandisüsteemide keskkonnaalaste eesmärkide täitmise alus, samuti ka Eestis. Oleme loonud ja edukalt käima pannud süsteemi, mis on kõrvaldanud suure osa kõige silmatorkavamast prügist meie elu- ja looduskeskkonnas. 11 ja poole aasta jooksul on kogutud ja kordus- või taaskasutusse suunatud 3,2 miljardit pandipakendit. 2015. aastal oli pandiga plastpudelite tagastustusprotsent 90, pandiga klaaspudelitel 87.

Õhtuleht: Millist eesmärki täidab unikaalse ribakoodi kasutuselevõtt, mis ei lase tootjatel selliselt märgistatud pudeleid ja purke Eestist enam välja müüa?

Rauno Raal: Hoogustunud piirikaubanduse tõttu naaberriikidega olime sunnitud muutma senist paindlikku toodete koodide ja pandimärkide loogikat. Eesti pandisüsteem ei saanud senisel kujul jätkuda, sest sellisel juhul lõpetaksime lihtsalt tegevuse, sest peaksime pandiraha maksma nendegi pakendite pealt, mille eest pole meile pandiraha tasutud. Teadupoolest kehtib Eesti pandisüsteem vaid Eesti vabariigi territooriumil, mis tähendab, et tootjad ja maaletoojad tasuvad pandiraha ja pakendite käitlustasu kui keskkonnahoiumeetme eest ainult Eestis turul olevate pakendite eest. Seega on eesmärk väga lihtne – et Läti piiril ja Tallinna–Helsingi laevadel müüdavatel pakenditel poleks peal Eesti pandimärki ja pakendiregistrikoodi, mis lubab Eesti keskkonnasüsteemi kuritarvitada ja alusetult raha välja viia.