Välisministeeriumi kultuuripreemia pälvinud arhitekt Andrus Kõresaar rääkis Õhtulehele muu hulgas, millised Eesti ehitised on arhitektuuriliselt kõige silmapaistvamad ja kui kõrge võiks olla pealinna kõige uhkem pilvelõhkuja.

"Kõige kõrgem, milles on kokku lepitud, kuid mis ei sünni, on 200 meetri kõrgune. See on detailplaneeringuga planeeritud Koplisse, endise Balti manufaktuuri hoovi. Kui Helsingist laevaga tulla, siis juba poolelt teelt paistaks see silma. Aga see ei sünni, sest ta on südalinnast väljas," selgitas Kõresaar.

Võrdluseks: maailma kõrgeim hoone on Dubais asuv Burj Khalifa, millel meetreid 829,8.