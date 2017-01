Bikram jooga looja peab oma mitu miljonit dollarit väärt impeeriumi loovutama, kuna ta mõisteti seksuaalses ahistamises süüdi.

Bikram Choudhury (70) asus 1970ndatel Californias populariseerima traditsioonilise jooga edasiarendust – Bikram joogat. Tegemist on 26 erinevast harjutusest ja kahest hingamisharjutusest koosneva joogaseeriaga, mis pärineb traditsioonilisest hatha joogast.

Bikram jooga teeb eriliseks see, et harjutusseeriaid sooritatakse kuumas ja niiskes ruumis ehk tingimustes, mis on väga sarnased jooga sünnimaa India kliimaga. Kogu 90 minuti vältel, mil harjutusseeriaid praktiseeritakse, on ruumis 40 °C sooja ja 40% õhuniiskust.