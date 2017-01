Menetluse käigus selgus hiljem ka see, et varastatud pangakaartidega võeti automaatidest sularaha välja. Vargad said mõlemad kaheaastase vanglakaristuse, millest osa tuli kandma asuda kohe.

Nendest neljast olid kõik ka eelnevalt sarnaste tegude eest karistatud.

Tallinna Kesklinna politseijaoskonna eriasjade uurija Kaido Atspoli sõnul on nende inimeste kinnipidamise tulemusel varguste toimepanemise sagedus langenud varasema aastaga võrreldes peaaegu poole võrra ning pealinna tänavad on muutunud turvalisemaks.

"Politsei on kaardistanud Tallinna kesklinna piirkonna meelelahutusasutused, kus varguseid kõige sagedamini ette tuleb. Teeme nendega pidevat koostööd aidates koolitada personali võimalikke vargaid ning varguseid märkama ja toimunust politseid teavitama. Mitmete meelelahutusasutuste laudadele on asetatud "lauarääkijad“, mis kutsuvad kliente oma varal silma peal hoidma,“ ütles Atspol.

Kõige sagedamini varastatakse rahakotte ja mobiiltelefone, samuti teisi väärtuslikemaid esemeid. Vargused pannakse toime rahvarohketes kohtades olenemata kellaajast. Väga paljudel juhtudel satuvad varaste ohvriteks just turistid, kel pilk pööratud vaatamisväärsustele ja tähelepanu mujal.

"Tõenäoline on see, et lihtsasti kaasavõetavad asjad ei jää vargal märkamata ja niipea, kui tekib võimalus, võib eeldada, et varas asub tegutsema. Sageli tuleb ette juhtumeid, kus inimene ise on varga jaoks vastava keskkonna loonud. Tüüpiline näide on alkoholi tarvitanud inimene, kes jätab oma asjad järelevalveta ja seltskonnaga aega veetes kaotatakse ka kaaslaste suhtes valvsus,“ ütles Atspol.