Sul on pidevalt isu millegi magusa järele? Kuna igasugused isud viitavad millelegi, siis on ka magusaihalusel oma põhjus.

Kas sul on pidevalt isu šokolaadi, kookide, kommide ja ükskõik mille magusa järele? Põhjuseks ei ole sugugi asjaolu, et sulle lihtsalt väga meeldivad magusad asjad, vaid tegelikult viitab see hoopis sellele, et organismil on midagi puudu, kirjutab My Domaine.

Arizona ülikooli Meditsiini kolledži teadurite sõnul viitab pidev magusaisu sellele, et organismil on magneesiumipuudus. Tõsi, antud väide vajab veel täpsemaid uuringuid, kuid teadlased on vägagi kindlad, et neid saab omavahel seostada.

Selleks, et magneesiumipuudusega võidelda peaks sööma magneesiumirikkaid toite nagu spinatit, kaunvilju, pähkleid ja seemneid.