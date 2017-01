Vastuseks Rahandusministeeriumi auditile hankemenetluse liigi valiku eksimise teemal teatab Maanteeamet, et riigihanke osadeks jaotamise õigusvastasuse kindlakstegemiseks tuleb asjaolusid hinnata juhtumipõhiselt.

Maanteeameti seisukoht on, et nii Tartu läänepoolse ümbersõidu ehitus kui riigimaantee nr 8 Tallinn-Paldiski lõigu ehitus koosnes eraldi projektidest. See tähendab, et iga hanke aluseks oli erinev tee-ehituse põhiprojekt ning neid ei saa pidada samadeks ehitustöödeks.

Teelõikude planeerimine ja elluviimine on väga pikaajaline protsess ning see, kuidas projekte või teelõike planeeritakse, ehitatakse ja ellu viiakse on seotud nii projekteerimise, hangete õnnestumise, ehitamise ja sealjuures ka veel paralleelselt finantsplaneerimise küsimustega.