Aafrika riigis Kamerunis mõned kuud veetnud Maia Klaassen räägib, et sealsed inimesed on küll vaesed, kuid samas on raha kulutada näiteks nutitelefonidele ja uuele soengule.

Kui Eestis eelistatakse raha investeerida näiteks sellesse, et oleks mugav kodu, siis Kamerunis on täiesti normaalne, kui maja seinas on auk või üks televiisor kolme perekonna peale. Peamine, et juuksed oleksid keeratud ägedasse soengusse ning moodne telefon näppude vahel.

Samuti jutustab Maia, kuidas šokeeris kohalikke asjadega, mida naine ei tee – näiteks andis ruumi sisse astudes meestele kätt, suitsetas tänaval ja avaldas oma arvamust. Liigagi tihti öeldi talle selle peale, et kui teeks niimoodi Kameruni naine, siis…

Saadet juhib Liina Metsküla.

Tule ja jälgi meid Soundcoudis või Facebookis: