Vabaerakonna juhatus arutab, kas arvata erakonnast välja Jevgeni , kes on rünnanud erakonda ja selle esindajaid seoses regionaalsete investeeringute ehk katuseraha jaotamisega riigieelarve menetluse raames.

Juhatus arutab küsimust 12. jaanuaril, kinnitas Vabaerakonna pressiesindaja Epp Alatalu ja lisas, et juhatus plaanib arutada teemat põhjalikult ja mingit eelotsust ei ole. "Oleme avatud ja demokraatlik erakond, kust liikmeid niisama välja ei visata."

Riigikogu Vabaerakonna fraktsiooni liige Artur Talvik on öelnud Postimehele, et mitut erakonna liiget on Krištafovitši käitumine tõsiselt ärritanud.

Jevgeni Krištafovitš on Vabaerakonda katuseraha jaotamise pärast kritiseerinud, muu hulgas öelnud Postimehes, et Vabaerakonna riigikogu liige Andres Ammas, kes on ka rahanduskomisjoni liige, "peab end viivitamatult maha laskma".