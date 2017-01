Täna käis “Seitsmeste uudiste” stuudios kaitseminister Margus Tsahkna, kes rääkis ajateenistuse muutustest ning muuhulgas ka sellest, milliseks kujuneb ajateenistus naiste jaoks. “Ma arvan et meil ei ole vaja seda muuta kohustuslikuks, aga ma ei välista,” vastas Tsahkna küsimusele, kas ajateenistus võiks muutuda kohustuslikuks ka naiste jaoks. Tsahkna tõdes, et järjest rohkem on naisi ja tüdrukuid, kes on on huvitatud ajateenistusse tulemisest ning see aasta on otsustanud sellega liituda ligi 30 naisterahvast.

Tsahkna sõnul on aine rohkemate naiste liitumine ajateenistusega sõduripoiste jaoks positiivse mõjuga. “Ei ole kuulda olnud, et pead on segamini aetud, hoopis selg on sirgem poistel, kord on majas rohkem, sest nad tegelikult elavad kõik koos. Selles mõttes on tore olnud käia väeosades vaatamas, kuidas nad koos hakkama saavad,” rääkis Tsahkna.