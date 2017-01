Hollywoodi legendi Susan Sarandoni näitlejast tütar Eva Amurri on mustas masenduses: mõni nädal tagasi pillas öine lapsehoidja tema paarikuuse pisipoja nii õnnetult maha, et koljusse tekkis mõra. Tagatipuks puistavad õelutsejad soola Eva haavadele: miks too ise öösel magusalt põõnas ja lasi võõral naisel oma lapse eest hoolitseda?

VANAEMA SUSAN KOOS LAPSELAPSEGA: Tänupühal, 24. novembril hoidis filmitäht Susan Sarandon tillukest tütrepoega süles, oskamata kartagi, et vaid mõni päev hiljem lebab beebi haiglas koljumõraga. (Instagram )

Telesarjast "Californication" tuttav Eva Amurri Martino (31) kirjeldab oma peretragöödiat veebiküljel Happily Eva After. "Mõni päev pärast tänupüha jäi meie öine lapsehoidja Majorit süles hoides magama ja pillas ta maha," kirjutab kümnenädalase poja Major Jamesi ja kaheaastase tütre Marlowe Mae ema.

Poisikese pea tabas puupõrandat sellise raksuga, et Eva ja tema abikaasa Kyle Martino ärkasid üles. Laps kiljus hüsteeriliselt. Eva sõnul diagnoositi Majoril koljuluumõra ja ajuverejooks.

Järgmised kaks päeva veetis ta koos pojaga Yale’i meditsiinikeskuses, kus Majorile tehti uuringuid. "Öelda, et need olid mu elu traumaatilisimad ja ärevaimad päevad, on veel tagasihoidlikult öeldud."